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  • 19.01.2020 15:47
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 15:48

çöktü mü? Resim, video ve ses kaydı neden gitmiyor!

Dünya üzerinde ücretsiz mesajlaşma programı olarak bilinen , yine çöktü. WhatsApp kullanan vatadanşlar fotoğraf, video ve ses kaydı paylaşma sorunu yaşıyor. Whatsapp uygulamasında resim göndermede sorun yaşanıyor. Kullanıcılar arama motorlarında "? Whatsapp sorun mu var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yaşanan sorun üzerinde sosyal medyadan 'Whatsapp çöktü' paylaşımlarında bulunuyor.

Whatsapp çöktü mü? Resim neden gitmiyor!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü. Kullanıcılar bir süredir fotoğraf gönderme sorunu yaşıyor. Kullanıcılar arama motorlarında "Whatsapp çöktü mü? Whatsapp sorun mu var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Whatsapp'ta global çapta bir sorunda yaşanıyor. Türkiye dahil Avrupa'da ağırlıklı olarak erişime sorunu yaşanıyor. Whatsapp sorunun ne olduğu ve kadar süreceği bilinmiyor. Detaylar haberimizde...

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