Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü. Kullanıcılar bir süredir fotoğraf gönderme sorunu yaşıyor. Kullanıcılar arama motorlarında "Whatsapp çöktü mü? Whatsapp sorun mu var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Whatsapp'ta global çapta bir sorunda yaşanıyor. Türkiye dahil Avrupa'da ağırlıklı olarak erişime sorunu yaşanıyor. Whatsapp sorunun ne olduğu ve kadar süreceği bilinmiyor. Detaylar haberimizde...

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