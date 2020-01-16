Twitter kullanıcılarının uzun zamandır beklediği tweet düzenleme butonu sosyal medya sitesinde yer almayacak.

Açıklama Jack Dorsey'den geldi.

Wired dergisinin yaptığı bir soru-cevap videosuna konuk olan Dorsey, konuyla ilgili soruya net bir şekilde "Hayır" yanıtını verdi.

Dorsey, gerekçesini ise şöyle açıkladı:

"Bir tweet gönderebilirsiniz ve birisi bunu retweet edebilir. Bir saat sonra bu tweet'in içeriğini tamamen değiştirebilirsiniz ve orijinal tweet'i retweet eden o kişi tamamen başka bir şeyi aktarmış ve retweet etmiş olur."

Jack Dorsey daha önce yaptığı bir açıklamada, gönderilen tweet'leri daha sonra düzenleyebilmek için bir süredir uğraştıklarını belirtmiş ve "İnsanlar bunu talep ediyor. Çünkü yaptıkları hataları hızlı bir şekilde düzeltmek istiyor" demişti.