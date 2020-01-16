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  • 16.01.2020 12:16
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 12:17

CEO'su Jack merak edilen soruya yanıt verdi: Twitter'da düzenleme butonu olacak mı?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan ile ilgili son dönemde en çok sorulan sorulardan biri olan "düzenleme butonu olacak mı?" sorusuna Twitter CEO'su yanı verdi.

Twitter'da düzenleme butonu olacak mı? Yanıt buldu

kullanıcılarının uzun zamandır beklediği tweet düzenleme butonu sosyal medya sitesinde yer almayacak.

Açıklama 'den geldi.

Wired dergisinin yaptığı bir soru-cevap videosuna konuk olan Dorsey, konuyla ilgili soruya net bir şekilde "Hayır" yanıtını verdi.

Dorsey, gerekçesini ise şöyle açıkladı:
"Bir tweet gönderebilirsiniz ve birisi bunu retweet edebilir. Bir saat sonra bu tweet'in içeriğini tamamen değiştirebilirsiniz ve orijinal tweet'i retweet eden o kişi tamamen başka bir şeyi aktarmış ve retweet etmiş olur."

Jack Dorsey daha önce yaptığı bir açıklamada, gönderilen tweet'leri daha sonra düzenleyebilmek için bir süredir uğraştıklarını belirtmiş ve "İnsanlar bunu talep ediyor. Çünkü yaptıkları hataları hızlı bir şekilde düzeltmek istiyor" demişti.

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