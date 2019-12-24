Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 25.12.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 09:05

bunu yapanlara hemen dava açıyor! WhatsApp'ta bunu sakın yapmayın! Kullananlar şaşkına döndü

cep telefonu kullanan hemen herkes tarafından kullanılıyor. Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması arasında yer alıyor. Whatsapp'ta yaşanan gelişmeler ise haliyle milyonları etkiliyor. Bu bağlamda yaşantımızı kolaylaştıran WhatsApp uygulaması, açılan ortak söyleşi gruplarındaki tatsızlıklarla başımıza dert de olabiliyor. Grup üyelerinin ileti gönderimlerinde konu kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.

WhatsApp bunu yapanlara hemen dava açıyor!

Whatsapp ile ilgili yeni gelen bir haber kullanıcıları bir hayli yakından ilgilendiriyor. Whatsapp bu sefer kullanıcıları üzecek. Whatsapp kuralları sonrasında bunu yapanlara mahkeme yolu gözüktü. WhatsApp bunu yaparsanız size dava açacak! 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriWhatsApp bunu yapanlara hemen dava açıyor! WhatsApp'ta bunu sakın yapmayın! Kullananlar şaşkına döndü
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri