Whatsapp ile ilgili yeni gelen bir haber kullanıcıları bir hayli yakından ilgilendiriyor. Whatsapp bu sefer kullanıcıları üzecek. Whatsapp kuralları sonrasında bunu yapanlara mahkeme yolu gözüktü. WhatsApp bunu yaparsanız size dava açacak! 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.

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