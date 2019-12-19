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  • 19.12.2019 11:45
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 11:49

Türkiye'den çekildi mi? Google dışında arama motorları hangileri?

Türkiye'den çekildi mi? Dünyanın en büyük arama motoru olan Google'da dünya genelinde büyük bir sorun yaşanıyor. Google'ın çökmesi sonucu hangi arama motorları var? Sorusu oldukça popüler oldu. Google'da yaşanan erişim problemi sonrasında arama yapılabilecek diğer arama motorlarının hangisi olduğu araştırılmaya başlandı. Google'ın erişim sorunu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Resmi yerlerden açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Öte yandan bazı kullanıcılar VPN ile bazı ülkeler üzerinden Google'a ve hizmetlerine erişebildiğini iddia ediyor. Peki Google dışında arama motorları hangileri? Hangi arama motorları var?

Google dışında arama motorları hangileri?

Google Türkiye'den çekildi mi? Hangi arama motorları var? Google'a kısa bir süredir kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Dünyada en çık kullanılan arama motorlar arasında yer alan Google'da yaşanan problem sonrasında diğer arama motorları araştırılmaya başlandı. Arama motorları nedir? Detaylar haberimizde... Türkiye genelinde Google servislerine erişim çöktü. Kullanıcılar arama servisleri başta olmak üzere Google'un Gmail ve Youtube gibi servislerine bir süre erişim sağlayamadı. Google hizmetlerine erişim bir süre sonra yavaş yavaş gelmeye başladı.

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