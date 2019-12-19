Google Türkiye'den çekildi mi? Hangi arama motorları var? Google'a kısa bir süredir kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Dünyada en çık kullanılan arama motorlar arasında yer alan Google'da yaşanan problem sonrasında diğer arama motorları araştırılmaya başlandı. Arama motorları nedir? Detaylar haberimizde... Türkiye genelinde Google servislerine erişim çöktü. Kullanıcılar arama servisleri başta olmak üzere Google'un Gmail ve Youtube gibi servislerine bir süre erişim sağlayamadı. Google hizmetlerine erişim bir süre sonra yavaş yavaş gelmeye başladı.