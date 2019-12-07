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  • 07.12.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 18:12

2350 TL altı fiyata satılan telefonlar hangileridir? İşte Huawei, Samsung marka

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte uygun fiyatlı telefon alma düşüncesi olanlar 2350 TL altı fiyata satılan telefonlar hakkındaki detayları araştırıyor. Son dönemlerdeki telefon fiyatlarından haberdar olmak isteyenler için yazımızın içerisinde "2350 TL altı fiyata satılan telefonlar hangileridir?" sorusunun yanıtını derledik. İşte Huawei, Samsung marka listesi...

Eski model telefonunu değiştirmek isteyenler özellikle son dönemlerde uygun fiyatları telefonlar hakkında araştırmalara başladı. Kullandığı eski model telefonunu değiştirmek isteyenler özellikle 2350 TL altında satışa sunulan telefonların özellikleri hakkındaki bilgileri öğrenmek istiyor. İşte o telefonların listesi ve özellikleri...

2350 TL'DEN ALTI TELEFONLAR HANGİLERİ?

Samsung Galaxy M40

Ortalama Fiyat: 2250 TL

Ön (Selfie) Kamera 16 MP
Dahili Hafıza 128 GB
RAM Kapasitesi 6 GB RAM
Pil Gücü 3500 mAh
Ekran Boyutu 6,3 inç
Kamera Çözünürlüğü 8 MP

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