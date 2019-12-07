Eski model telefonunu değiştirmek isteyenler özellikle son dönemlerde uygun fiyatları telefonlar hakkında araştırmalara başladı. Kullandığı eski model telefonunu değiştirmek isteyenler özellikle 2350 TL altında satışa sunulan telefonların özellikleri hakkındaki bilgileri öğrenmek istiyor. İşte o telefonların listesi ve özellikleri...
2350 TL'DEN ALTI TELEFONLAR HANGİLERİ?
Samsung Galaxy M40
Ortalama Fiyat: 2250 TL
Ön (Selfie) Kamera 16 MP
Dahili Hafıza 128 GB
RAM Kapasitesi 6 GB RAM
Pil Gücü 3500 mAh
Ekran Boyutu 6,3 inç
Kamera Çözünürlüğü 8 MP
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