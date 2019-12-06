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  • 06.12.2019 12:37
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 14:07

'su çocuklarına YouTube'u neden yasakladı?

Sosyal medya devi, video platformu 'un zararlı içeriklerle çocuklar açısından tehlike yarattığını itiraf eden YouTube 'su yaptığı açıklamada çocuklarına YouTube'u yasakladığını söylemişti. GÜNAYDIN yazarı bugün bu itirafı köşesine taşıdı. Tezel, "Keşke Wojcicki, çocuklarına yasaklama nedenlerini daha ayrıntılı anlatsa! Ya da yüz milyonlarca çocuğu sürekli video izletmeye yönelten, onları esir alan YouTube'un algoritmalardan bahsetse!" dedi.

YouTube CEO'sundan bomba itiraf

Pazar günü 60 dakika isimli programda yayınlanan röportajda, , "Küçük çocuklarımının sadece Youtube Kids izlemelerine müsaade ediyorum o da belirli bir süreliğine. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu düşünüyorum." dedi.



MEVLÜT TEZEL: KEŞKE SEBEBİNİ ANLATSA!
Günaydın yazarı , Susan Wojcicki'nin itiraflarını köşesine taşıdı. İşte Tezel'in o sözleri:

ABD'nin CBS kanalında yayınlanan bir programa konuk olan 'un 'su Susan Wojcicki, YouTube'u çocuklarına kesinlikle yasakladığını söyledi. Wojcicki, çocuklarına sadece YouTube'un çocuklara yönelik versiyonu YouTube Kids'i kullanmalarına sınırlı ölçüde izin verdiğini açıkladı ve ekledi: "Bence hiçbir şeyin fazlasından hayır gelmez." Keşke Wojcicki, çocuklarına yasaklama nedenlerini daha ayrıntılı anlatsa! Ya da yüz milyonlarca çocuğu sürekli video izletmeye yönelten, onları esir alan YouTube'un algoritmalardan bahsetse! Ya da çocukları koruyacak daha gelişmiş yazılımlar üzerinde çalışsa. Özetle YouTube'un CEO'su bile çocuklarına yasaklıyorsa, evlatlarınızı YouTube'un kölesi olmalarına izin vermeyin!

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