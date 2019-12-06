Pazar günü 60 dakika isimli programda yayınlanan röportajda, Susan Wojcicki, "Küçük çocuklarımının sadece Youtube Kids izlemelerine müsaade ediyorum o da belirli bir süreliğine. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu düşünüyorum." dedi.







MEVLÜT TEZEL: KEŞKE SEBEBİNİ ANLATSA!

Günaydın yazarı Mevlüt Tezel, Susan Wojcicki'nin itiraflarını köşesine taşıdı. İşte Tezel'in o sözleri:



ABD'nin CBS kanalında yayınlanan bir programa konuk olan YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, YouTube'u çocuklarına kesinlikle yasakladığını söyledi. Wojcicki, çocuklarına sadece YouTube'un çocuklara yönelik versiyonu YouTube Kids'i kullanmalarına sınırlı ölçüde izin verdiğini açıkladı ve ekledi: "Bence hiçbir şeyin fazlasından hayır gelmez." Keşke Wojcicki, çocuklarına yasaklama nedenlerini daha ayrıntılı anlatsa! Ya da yüz milyonlarca çocuğu sürekli video izletmeye yönelten, onları esir alan YouTube'un algoritmalardan bahsetse! Ya da çocukları koruyacak daha gelişmiş yazılımlar üzerinde çalışsa. Özetle YouTube'un CEO'su bile çocuklarına yasaklıyorsa, evlatlarınızı YouTube'un kölesi olmalarına izin vermeyin!