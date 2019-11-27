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  • 27.11.2019 16:05
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 17:23

Heyecanla bekleniyor! ? Türkiye ne zaman kullanılmaya başlanacak?

, bugün yaşanan gelişmelerin ardından günün araştırılanları arasında yerini aldı. 2018 yılında ile ilgili ilk testler yapılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında " gelecek?" sorusu yer alıyor. Peki, 5G Türkiye ne zaman kullanılmaya başlanacak? İşte merak edilen detaylar...

Günün en çok araştırılanları arasında 5G teknolojisi bulunuyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 5G'nin Türkiye ne zaman geleceği merakla araştırılmaya başlandı. 5G teknolojisini destekleyen telefonlara sahip olan vatandaşlar bu kapsamda "5G ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. 5G Türkiye ne zaman kullanılmaya başlanacak? İşte konu hakkında bilgiler...

5G NE ZAMAN GELECEK?

5G teknolojisinin ne zaman geleceğine dair net bir tarih bulunmazken konu hakkında çalışmaların devam ettiği biliniyor. Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada 5G'nin önemine vurgu yaparak Türksat 6A hakkında "2022 yılında yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı devreye almış olacağız." ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "2020'de bu teknolojiye (5G) geçişi hedefleyen ülkemizin, yaptığı araştırmalar ve geliştirdiği ürünlerle bunu başarmasını hedefliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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