Günün en çok araştırılanları arasında 5G teknolojisi bulunuyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 5G'nin Türkiye ne zaman geleceği merakla araştırılmaya başlandı. 5G teknolojisini destekleyen telefonlara sahip olan vatandaşlar bu kapsamda "5G ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. 5G Türkiye ne zaman kullanılmaya başlanacak? İşte konu hakkında bilgiler...

5G NE ZAMAN GELECEK?

5G teknolojisinin ne zaman geleceğine dair net bir tarih bulunmazken konu hakkında çalışmaların devam ettiği biliniyor. Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada 5G'nin önemine vurgu yaparak Türksat 6A hakkında "2022 yılında yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı devreye almış olacağız." ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "2020'de bu teknolojiye (5G) geçişi hedefleyen ülkemizin, yaptığı araştırmalar ve geliştirdiği ürünlerle bunu başarmasını hedefliyoruz." ifadesini kullanmıştı.