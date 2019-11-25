Steam Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? Efsane Cuma indirimleri pek çok firma tarafından şimdiden duyurulmaya başlandı. Her yıl Efsane Cuma indirimleri kapsamında Steam'de de indirimler yapılıyor. Oyunseverler bu nedenle özellikle bu hafta Steam Efsane Cuma indirimleri tarihi hakkında bilgi edinmek istiyor.

STEAM BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

2019 yılı Steam Black Friday İndirimleri'nin 27 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Onlarca oyunda %80'lere varan indirimlerin uygulanması bekleniyor.