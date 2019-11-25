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  • 25.11.2019 22:01
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 22:01

indirimleri ne zaman başlayacak? İşte Steam Black Friday indirim tarihleri...

Dünyaca ünlü oyun platformu 'de kapsamında ürünlerin ne zaman indirime gideceği merak konusu oldu. Steam'de her yıl Efsane Cuma indirimleri merakla bekleniyor. Steam indirimleri için geri sayım devam ederken oyun meraklıları şimdi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Steam Black Friday indirim tarihleri...

Steam Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?

Steam Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? Efsane Cuma indirimleri pek çok firma tarafından şimdiden duyurulmaya başlandı. Her yıl Efsane Cuma indirimleri kapsamında Steam'de de indirimler yapılıyor. Oyunseverler bu nedenle özellikle bu hafta Steam Efsane Cuma indirimleri tarihi hakkında bilgi edinmek istiyor.

STEAM BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

2019 yılı Steam Black Friday İndirimleri'nin 27 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Onlarca oyunda %80'lere varan indirimlerin uygulanması bekleniyor.

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