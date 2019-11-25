Macar bilim insanları, evrenin işleyişi anlayışımızı sil baştan değiştirebilecek 'beşinci elementi' bulduklarını duyurdu. Attila Krasznahorkay'ın önderliğindeki ekip, fiziğin temelini oluşturan ve evrendeki her etkileşimi yöneten 4 temel doğa gücüne ek bir elementi bulmuş olabileceklerini açıkladı. Ekip, 'x17 parçacığı' adlı gizemli bir parçacığın varlığına işaret edebilecek bulgulara ulaştıklarını duyurdu.
- Teknoloji
- 25.11.2019
- Gazete
Beşinci element bulundu
Macar bilim insanları, evrenin işleyişi anlayışımızı sil baştan değiştirebilecek 'beşinci elementi' bulduklarını duyurdu. Attila Krasznahorkay'ın önderliğindeki ekip, fiziğin temelini oluşturan ve evrendeki her etkileşimi yöneten 4 temel doğa gücüne ek bir elementi bulmuş olabileceklerini açıkladı.
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