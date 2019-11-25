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Beşinci element bulundu

bilim insanları, evrenin işleyişi anlayışımızı sil baştan değiştirebilecek 'beşinci elementi' bulduklarını duyurdu. 'ın önderliğindeki ekip, fiziğin temelini oluşturan ve evrendeki her etkileşimi yöneten 4 temel doğa gücüne ek bir elementi bulmuş olabileceklerini açıkladı.

Beşinci element bulundu
Macar bilim insanları, evrenin işleyişi anlayışımızı sil baştan değiştirebilecek 'beşinci elementi' bulduklarını duyurdu. Attila Krasznahorkay'ın önderliğindeki ekip, fiziğin temelini oluşturan ve evrendeki her etkileşimi yöneten 4 temel doğa gücüne ek bir elementi bulmuş olabileceklerini açıkladı. Ekip, 'x17 parçacığı' adlı gizemli bir parçacığın varlığına işaret edebilecek bulgulara ulaştıklarını duyurdu.

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