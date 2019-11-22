Xiaomi tarafından üretilen yeni akıllı telefon modelleri teknoloji meraklılarının sıkı takibinde bulunuyor. Xiaomi alt markası Redmi'nin dikkat çeken modeli Redmi Note 8 Pro büyük indirimle gündeme geldi. Efsane Cuma kapsamında Xiaomi Redmi Note 8 Pro modelinde de indirime gidildi. Peki, Xiaomi Redmi Note 8 Pro fiyatı ne kadar oldu? İşte Xiaomi Redmi Note 8 Pro özellikleri hakkında bilgiler...

XİAOMİ REDMİ NOTE 8 PRO FİYATINDA İNDİRİM

Xiaomi alt markası Redmi'nin dikkat çeken modeli Redmi Note 8 Pro, 64 GB için 2.499 TL, 128GB için 2.699 TL fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı.

Şimdi ise modelin 64 GB'lık Xiaomi Türkiye garantili versiyonu 1.999 TL'ye kadar geriledi. Yani tam 500 TL indirim alan telefon, yeni fiyatıyla "fiyat performans" konusunda gerçekten sınırları zorluyor.