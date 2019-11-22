Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 22.11.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 17:24

Büyük indirim! fiyatı herkesi şaşırttı! İşte Redmi Note 8 Pro özellikleri

Çin, Pekin merkezli teknoloji devi tarafından üretilen yeni cihazlar teknoloji meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi Xiaomi fiyat politikasıyla da teknoloji piyasasını altüst etmeye sürüyor. Xiaomi, Efsane Cuma kampanyası sunarak bazı telefon modellerinde indirime gitti. En büyük indirim ise Redmi Note 8 Pro'da gerçekleşti. Telefon almayı düşünenler şimdi fiyatı hakkında araştırma yapıyor. İşte Note 8 Pro özellikleri...

Xiaomi Redmi Note 8 Pro fiyatı herkesi şaşırttı!

Xiaomi tarafından üretilen yeni akıllı telefon modelleri teknoloji meraklılarının sıkı takibinde bulunuyor. Xiaomi alt markası Redmi'nin dikkat çeken modeli Redmi Note 8 Pro büyük indirimle gündeme geldi. Efsane Cuma kapsamında Xiaomi Redmi Note 8 Pro modelinde de indirime gidildi. Peki, Xiaomi Redmi Note 8 Pro fiyatı ne kadar oldu? İşte Xiaomi Redmi Note 8 Pro özellikleri hakkında bilgiler...

XİAOMİ REDMİ NOTE 8 PRO FİYATINDA İNDİRİM

Xiaomi alt markası Redmi'nin dikkat çeken modeli Redmi Note 8 Pro, 64 GB için 2.499 TL, 128GB için 2.699 TL fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı.

Şimdi ise modelin 64 GB'lık Xiaomi Türkiye garantili versiyonu 1.999 TL'ye kadar geriledi. Yani tam 500 TL indirim alan telefon, yeni fiyatıyla "fiyat performans" konusunda gerçekten sınırları zorluyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriBüyük indirim! Xiaomi Redmi Note 8 Pro fiyatı herkesi şaşırttı! İşte Xiaomi Redmi Note 8 Pro özellikleri
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri