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  • 20.11.2019 09:58
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 10:03

2 milyon şarkıyı bedava yaptı! hisseleri çakıldı!

, müzik platformlarını kızdıracak bir karar imza attı. Prime ve üyelerine ücret karşılığı sunulan 2 milyonluk şarkı kataloğunu bedava ve reklamsız olarak tüm cihazlarda kullanıma açacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından müzik dinleme uygulaması ’ın hisseleri yüzde 5 geriledi. analistleri, Amazon'un sayısı 250 milyona yaklaşan Spotify üyelerine göz diktiğini belirtiyor.

Elektronik ticaret devi Amazon, Prime ve Music Unlimited servisi üzerinden belirli bir ücretle sattığı müzik dinleme hizmetini ücretsiz hale getirdiğini duyurdu.

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