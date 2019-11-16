"2500 TL altı fiyatla satılan telefonlar hangileri?" şu sıralar çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullandığı eski model telefonunu değiştirmek isteyenler özellikle 2500 TL altında satışa sunulan telefonların özellikleri hakkındaki bilgileri öğrenmek istiyor. Yazımızda son dönemlerde 2500 TL altı fiyata satılan ve genel itibariyle kullanışlı donanıma sahip olan telefonları derledik. İşte Samsung, Huawei, Xiaomi uygun fiyatlı telefonlar...
2500 TL'DEN DÜŞÜK AKILLI TELEFONLAR HANGİLERİ?
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Ortalama Fiyat Aralığı: 2300 TL
Ön (Selfie) Kamera 13 MP
Dahili Hafıza 64 GB RAM Kapasitesi
4 GB RAM
Pil Gücü 4000 mAh
Ekran Boyutu 6,3 inç
Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
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