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  • 16.11.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 18:55

2500 TL altı fiyatla satılan telefonlar hangileri? İşte , , uygun fiyatlı telefonlar...

Telefon almayı düşünen vatandaşlar arama motorlarında uygun fiyatlı larla ilgili araştırma yapıyor. Eski model telefonunu değiştirmek isteyen pek çok kişi uygun fiyatlı telefonlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu yıl yapılan düzenlemeyle 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınmaya başlandı. Peki, 2500 TL altı fiyatla satılan telefonlar hangileri? İşte uygun fiyatlı akıllı telefonlar listesi

"2500 TL altı fiyatla satılan telefonlar hangileri?" şu sıralar çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullandığı eski model telefonunu değiştirmek isteyenler özellikle 2500 TL altında satışa sunulan telefonların özellikleri hakkındaki bilgileri öğrenmek istiyor. Yazımızda son dönemlerde 2500 TL altı fiyata satılan ve genel itibariyle kullanışlı donanıma sahip olan telefonları derledik. İşte Samsung, Huawei, Xiaomi uygun fiyatlı telefonlar...

2500 TL'DEN DÜŞÜK AKILLI TELEFONLAR HANGİLERİ?

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ortalama Fiyat Aralığı: 2300 TL

Ön (Selfie) Kamera 13 MP
Dahili Hafıza 64 GB RAM Kapasitesi
4 GB RAM
Pil Gücü 4000 mAh
Ekran Boyutu 6,3 inç
Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

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