



Amazon şirketinin, ABD Savunma Bakanlığını (Pentagon), Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini taraflı ve hatalar dolu bir değerlendirmeyle Microsoft şirketine verdiği gerekçesiyle mahkemeye vereceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "JEDİ değerlendirme sürecinin birçok boyutunda açık eksiklikler, hatalar ve aşikar bir taraflılık içeriyor. Bu konuların incelenmesi ve düzeltilmesi önemlidir." ifadelerine yer verildi.