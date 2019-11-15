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  • 15.11.2019 22:06
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 22:06

Amazon şirketi, bulut ihalesinden dolayı 'u mahkemeye verecek

Amazon, 'u () olarak bilinen "bulut" ihalesinden dolayı mahkemeye veriyor. Amazon şirketi tarafından yapılan açıklamada "Hükümetin ve seçilmiş liderlerin alım ihalelerini siyasi etkiden bağımsız olarak tarafsızca yönetmesi, ülkemiz açısından kritik olduğuna inanıyoruz" denildi. " denildi.



Amazon şirketinin, ABD Savunma Bakanlığını (Pentagon), Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesini taraflı ve hatalar dolu bir değerlendirmeyle Microsoft şirketine verdiği gerekçesiyle mahkemeye vereceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "JEDİ değerlendirme sürecinin birçok boyutunda açık eksiklikler, hatalar ve aşikar bir taraflılık içeriyor. Bu konuların incelenmesi ve düzeltilmesi önemlidir." ifadelerine yer verildi.

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