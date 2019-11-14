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  • 14.11.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 18:37

güncellemesinde milyonları şaşırtacak hata! Uygulamayı kapatsanız da o özellik açık görünüyor

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan bu kez bir hatayla gündeme geldi. Yeni güncellemenin ardından bazı kullanıcılar WhatsApp'tan çıkmasına rağmen online gözüküyor. Yani haberiniz yokken de rehberinizde yer alan kişilere WhatsApp'ta açık görünüyor olabilirsiniz. Yaşanan bu gelişmenin ardından insanlar bu sorunun kaynağını merak etmeye başladı.

En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni sorunuyla kullanıcılarını şaşırttı. Gelen son güncellemeyle birlikte kullanıcıları "Online" yani "Çevrimiçi" gösteriyor. Böylece haberiniz olmadan herkese WhatsApp'ta açık gözüküyorsunuz. Yaşanan sorunla ilgili WhatsApp'tan açıklama gelmedi. Ancak kullanıcılar sorunun nasıl çözüleceğini merak ediyor.

SORUN YAŞANAN TELEFONLAR HANGİLERİ?

Samsung Galaxy S10e, Galaxy S9, Google Pixel 3, Pixel 4 OnePlus 6, Redmi Note 5 Pro ve fazlası birçok cihazda görünen sorun, uygulamanın arka planda sürekli aktif kalmasına neden oluyor.

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