En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni sorunuyla kullanıcılarını şaşırttı. Gelen son güncellemeyle birlikte kullanıcıları "Online" yani "Çevrimiçi" gösteriyor. Böylece haberiniz olmadan herkese WhatsApp'ta açık gözüküyorsunuz. Yaşanan sorunla ilgili WhatsApp'tan açıklama gelmedi. Ancak kullanıcılar sorunun nasıl çözüleceğini merak ediyor.

SORUN YAŞANAN TELEFONLAR HANGİLERİ?

Samsung Galaxy S10e, Galaxy S9, Google Pixel 3, Pixel 4 OnePlus 6, Redmi Note 5 Pro ve fazlası birçok cihazda görünen sorun, uygulamanın arka planda sürekli aktif kalmasına neden oluyor.