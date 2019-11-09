Telefon sahipleri dikkat! "Taahhüdünüz bitti" aramaları mercek altında

Sabit internet hizmetiyle ilgili haksız ticari uygulamalara son vermek amacıyla Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ilgili şirket temsilcilerinin yer alacağı bir komisyon kurulacak.Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce, son zamanlarda tüketicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine, sabit internet hizmetiyle ilgili haksız ticari uygulamalara son verilmesi amacıyla BTK ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da toplantı düzenlendi.