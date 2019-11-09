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  • 09.11.2019 16:07
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 16:13

Telefon sahipleri dikkat! "Taahhüdünüz bitti" aramaları mercek altında

Tüketicilerin, sabit hizmetine ilişkin devam eden taahhütlerinin süresinin dolduğu veya dolmak üzere olduğu gerekçesiyle firma çağrı merkezleri, bayileri tarafından arandıklarına yönelik şikayetlerin artması üzerine , ve ilgili şirket temsilcilerinin yer alacağı bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.



Sabit internet hizmetiyle ilgili haksız ticari uygulamalara son vermek amacıyla Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ilgili şirket temsilcilerinin yer alacağı bir komisyon kurulacak.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce, son zamanlarda tüketicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine, sabit internet hizmetiyle ilgili haksız ticari uygulamalara son verilmesi amacıyla BTK ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da toplantı düzenlendi.

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