Alışveriş platformu Trendyol'un sitesine bir süredir insanlar erişim sağlayamıyor. Trendyol sitesine erişim sağlanamamasının ardından arama motorlarında Trendyol neden açılmıyor sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Trendyol'a giriş sağlayamayan binlerce kişi Trendyol çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

TRENDYOL NEDEN AÇILMIYOR?

Trendyol neden açılmıyor sorusu hakkında bir açıklama gelmedi. Ancak bir süredir Trendyol'a erişim sağlanamadığı biliniyor.



Sitenin yoğunluktan dolayı açılmadığı ifade ediliyor.