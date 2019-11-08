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  • 09.11.2019 02:21
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 02:21

neden açılmıyor? Trendyol çöktü mü? 9

'da 9 indirim günleri sonunda geldi. sitesine girmek için dakikaları sayan kullanıcılar büyük bir sürprizle karşılaştı. Trendyol, sitesinin çökmesi sonucu kullanıcılarına hizmet veremiyor. Birçok kişi Trendyol'un ne zaman kullanıma açılacağını araştırmaya başladı... Peki, Trendyol'a ne oldu? Trendyol neden açılmıyor? Trendyol çöktü mü? İşte merak edilen detaylar...

Trendyol çöktü mü?

platformu 'un sitesine bir süredir insanlar erişim sağlayamıyor. Trendyol sitesine erişim sağlanamamasının ardından arama motorlarında Trendyol neden açılmıyor sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Trendyol'a giriş sağlayamayan binlerce kişi Trendyol çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

TRENDYOL NEDEN AÇILMIYOR?
Trendyol neden açılmıyor sorusu hakkında bir açıklama gelmedi. Ancak bir süredir Trendyol'a erişim sağlanamadığı biliniyor.

Sitenin yoğunluktan dolayı açılmadığı ifade ediliyor.

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