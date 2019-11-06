Kasım ayının ilk haftasına geldiğimiz şu günlerde uygun fiyatlı cep telefonlarını haberimizde veriyoruz. Bu bağlamda yeni bir akıllı telefon sahibi olmak isteyen veya akıllı telefonunu yenilemek isteyen fakat yüksek bütçeli telefon satın almaya gücü yetmeyenler için 2000 TL'nin altında en iyi akıllı telefonları bir araya getirdik. Bu haberimizde sizlere bütçesi 2000TL olanlar için en iyi telefonları ve en uygun cep telefonlarını derledik. İşte 2000 TL altına akıllı telefon tavsiyeleri. Peki 2000 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar hangileri?.

2000 TL'NİN ALTINDA EN İYİ AKILLI TELEFONLAR

Dünyanın önde gelen telefon üreticileri her bütçeye uygun fiyat performans canavarı ürünlerini bir bir piyasaya sürmeye devam ediyor. 2019 yılı için hazırlıklarının sonuna gelen firmalar 2020 yılında tanıtacağı telefonlar için kolları daha şimdiden sıvadı. Fakat biz Haberimizde 2019 yılında piyasa sürülmüş 2000 TL'nin altında fiyat etiketine sahip fakat üstün özelliklere sahip akıllı telefon modellerini listeleyeceğiz.

İşte o liste;

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