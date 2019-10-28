Riot Games tarafından milyonlarca oyuncuya sunulması beklenen URF modu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. LOL oynayan pek çok kişi arama motorlarında heyecanla LOL URF modu ne zaman, saat kaçta gelecek sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Riot Games'in 10. yıl için özel olarak URF modu bir süreliğine oyuncuların kullanımına sunulacak. Peki, LOL URF geliş saati açıklandı mı? İşte URF modu ile ilgili merak edilenler...

LOL URF MODU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Riot Games LOL URF modu üzerinde çalışmalara devam ettiğini açıkladı. LOL'den yapılan duyuruda "Daha hızlı, daha güçlü, daha sınırsız! Özlem diniyor, #sınırsızURFhızı 28 Ekim'de geri dönüyor!" ifadelerine yer verildi. Oyunun bugün içerisinde yayında olması bekleniyor.