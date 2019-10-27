PUBG Mobile Lite'a gelen güncellemeler büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son olarak yapımcı firma tarafından PUBG Mobile Lite 0.14.6 güncellemesi kullanıcılara sunuldu. Güncellemeyle birlikte oyun Balkabağı Zombileri ile dolacak. Aynı zamanda Geceyi Atlat modunun Cadılar Bayramı versiyonu da kullanılabilecek. Peki, güncellemede başka neler yer alıyor? İşte merak edilen detaylar...

PUBG MOBİLE LİTE GÜNCELLEMESİNDE NELER YER ALIYOR?

Açık Karakter Sistemi – Oyuncular, Geceyi Atlat modunda yeni 'Victor' karakterini kullanarak deneyim kazanırken kıyafetler ve dahası için sandık açabilecekler. Victor, hafif makineli silahlar için daha düşük şarjör doldurma süresine sahip bir karakter.

Yeni Silahlar - Oyuncuların ek hasar vermesi için artık üç güçlü yeni silah mevcut:

Kısa Namlulu Çifte: Haritadaki her yerde yenilenen bu 12 fişekli pompalı tüfek, aynı anda iki mermi barındırabiliyor. Bununla birlikte tabanca yuvasını kullanıyor ve şok eklentisini kullanabiliyor.