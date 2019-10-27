Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 27.10.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 17:33

güncellemesi heyecan yaratacak! İşte güncelleme özellikleri

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG yeni güncellemesiyle dikkatleri üzerine çekti. Güncellemeleriyle sık sık konuşulan düşük sistemli akıllı telefonlar için kullanıma sunulmuştu. PUBG Mobile Lite'a 0.14.6 güncellemesi sunuldu. güncellemesinde şimdi hangi özelliklerin yer aldığı merak ediliyor. İşte güncellemede yer alan özellikler ve yenilikler...

PUBG Mobile Lite güncellemesi heyecan yaratacak!

PUBG Mobile Lite'a gelen güncellemeler büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son olarak yapımcı firma tarafından PUBG Mobile Lite 0.14.6 güncellemesi kullanıcılara sunuldu. Güncellemeyle birlikte oyun Balkabağı Zombileri ile dolacak. Aynı zamanda Geceyi Atlat modunun Cadılar Bayramı versiyonu da kullanılabilecek. Peki, güncellemede başka neler yer alıyor? İşte merak edilen detaylar...

PUBG MOBİLE LİTE GÜNCELLEMESİNDE NELER YER ALIYOR?

Açık Karakter Sistemi – Oyuncular, Geceyi Atlat modunda yeni 'Victor' karakterini kullanarak deneyim kazanırken kıyafetler ve dahası için sandık açabilecekler. Victor, hafif makineli silahlar için daha düşük şarjör doldurma süresine sahip bir karakter.

Yeni Silahlar - Oyuncuların ek hasar vermesi için artık üç güçlü yeni silah mevcut:

Kısa Namlulu Çifte: Haritadaki her yerde yenilenen bu 12 fişekli pompalı tüfek, aynı anda iki mermi barındırabiliyor. Bununla birlikte tabanca yuvasını kullanıyor ve şok eklentisini kullanabiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriPUBG Mobile Lite güncellemesi heyecan yaratacak! İşte PUBG Mobile Lite 0.14.6 güncelleme özellikleri
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri