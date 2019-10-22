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  • 22.10.2019 17:32
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 18:41

çöktü mü? Twitter ne zaman düzelecek? İşte 22 Ekim Twitter sorunu...

Sosyal medya platformu 'da yaşanan çökme sorunu konuşulmaya başlandı. Saat 17.00 civarı gibi Twitter'da sorun yaşandığı kullanıcılar arasında konuşuluyor. Bazı kullanıcılar bu kapsamda '' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Twitter çöktü mü? Neden tweet atılmıyor? ? İşte merak edilenler detaylar...

Twitter kullanıcılarını şaşırtan sorun! Twitter çöktü mü?

Twitter'da bugün akşam saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşandığı belirtiliyor. Kullanıcılar akşam saatlerine doğru Twitter'da çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı. Kullanıcıların karşısına "Twitter kapasitesini aştı" şeklinde bir ekran geliyor. Twitter sorunuyla ilgili Twitter yönetiminden kullanıcılar açıklama bekliyor. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter ne zaman düzelecek?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter kullanıcıları bugün akşam saatlerinde "Twitter kapasitesini aştı" sorunuyla karşı karşıya kaldı. Sorun hakkında Twitter'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

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