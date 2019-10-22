Twitter'da bugün akşam saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşandığı belirtiliyor. Kullanıcılar akşam saatlerine doğru Twitter'da çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı. Kullanıcıların karşısına "Twitter kapasitesini aştı" şeklinde bir ekran geliyor. Twitter sorunuyla ilgili Twitter yönetiminden kullanıcılar açıklama bekliyor. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter ne zaman düzelecek?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter kullanıcıları bugün akşam saatlerinde "Twitter kapasitesini aştı" sorunuyla karşı karşıya kaldı. Sorun hakkında Twitter'dan resmi bir açıklama yapılmadı.