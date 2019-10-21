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  • 22.10.2019 01:02
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 01:02

? mobil çıkış tarihi açıklandı mı?

İlk olarak 27 Ekim 2009 tarihinde piyasaya sürülen yani kısaca adıyla dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Riot Games tarafından geliştirilen oyunun mobil versiyonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu kapsamda LOL oynayan kişiler sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, League of Legends mobile çıkış tarihi açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

LOL mobile ne zaman çıkacak?

Oyuncular tarafından kısaca LOL olarak bilinen olarak League of Legends oyunun mobil sürümü geliyor. Türkiye'de de yüz binlerce oynayanı bulunan League of Legends'in mobil versiyonu ülkemizde de merakla beklenmeye başladı. Peki, LOL mobile ne zaman çıkacak? League of Legends mobile çıkış tarihi açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

LOL MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

League of Legends'in kayıtlarının birkaç ay içinde başlaması bekleniyor. 2020 yılının ortalarına doğru oyunun mobil sürümünün çıkması bekleniyor.

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