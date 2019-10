Oyuncular tarafından kısaca LOL olarak bilinen olarak League of Legends oyunun mobil sürümü geliyor. Türkiye'de de yüz binlerce oynayanı bulunan League of Legends'in mobil versiyonu ülkemizde de merakla beklenmeye başladı. Peki, LOL mobile ne zaman çıkacak? League of Legends mobile çıkış tarihi açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

LOL MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

League of Legends'in kayıtlarının birkaç ay içinde başlaması bekleniyor. 2020 yılının ortalarına doğru oyunun mobil sürümünün çıkması bekleniyor.