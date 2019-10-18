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  • 18.10.2019 08:16
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 10:43

'tan 3 seçenekli özellik müjdesi! WhatsApp'a karanlık mod ne zaman geliyor?

'a karanlık mod ne zaman geliyor? Sosyal medya kullanıcıları Instagram'a gelen dark mode (karanlık mod) özelliğinin WhatsApp'a ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Popüler iletişim ağı olan WhatsApp'ın karanlık mod özelliği ile ilgili açıklama geldi. Buna göre, WhatsApp'ın karanlık mod özelliği 3 seçenekten oluşacak. Peki, WhatsApp'a karanlık mod ne zaman geliyor?

WhatsApp'a 3 seçenekli özellik!

WhatsApp'a karanlık mod özelliği için geri sayım başladı. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması platforma entegre etmeye hazırlandığı karanlık mod özelliği ile gündemde. Instagram'da karanlık mod özelliğinin kullanılmaya başlamasının ardından bu özelliği WhatsApp'a ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki, WhatsApp'a karanlık mod ne zaman geliyor? İşte detaylar...

WHATSAPP'A KARANLIK MOD NE ZAMAN GELİYOR?

WhatsApp geliştiricileri, Android için yeni bir beta sürüm yayınladı. Söz konusu sürüm, WhatsApp'ın uzun süredir beklenen karanlık mod özelliğine kısa bir süre sonra kavuşacağını gösteriyor.

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