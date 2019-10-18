WhatsApp'a karanlık mod özelliği için geri sayım başladı. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması platforma entegre etmeye hazırlandığı karanlık mod özelliği ile gündemde. Instagram'da karanlık mod özelliğinin kullanılmaya başlamasının ardından bu özelliği WhatsApp'a ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki, WhatsApp'a karanlık mod ne zaman geliyor? İşte detaylar...

WHATSAPP'A KARANLIK MOD NE ZAMAN GELİYOR?

WhatsApp geliştiricileri, Android için yeni bir beta sürüm yayınladı. Söz konusu sürüm, WhatsApp'ın uzun süredir beklenen karanlık mod özelliğine kısa bir süre sonra kavuşacağını gösteriyor.