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  • 17.10.2019 18:52
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 18:57

Mobile'a birbirinden farklı özellikler geldi! modu ve yeniden canlandırma çok konuşulacak

Battle royale oyunları arasında en çok oynanan oyunlardan birisi olan Mobile'a 0.15.0 güncellemesi geldi. Güncellemenin ardından oyunda pek çok yeni özellik yer aldı. Oyunda özellikle helikopter modu oyunseverlerin dikkatini çekiyor. Ayrıca dikkat çeken özelliklerden birisi de yeniden canlanma özelliği oldu. İşte 0.15.0 güncellemesinde yer alan yenilikler...

PUBG Mobile'a birbirinden farklı özellikler geldi!

Dünya genelinde çok oynanan ve en çok konuşulan oyunlar arasında yer alan PUBG'ye yeni bir güncelleme daha geldi. Güncellemeyle birlikte oyuna gelen yeni özellikler oyunseverler tarafından merak konusu oldu. PUBG'de güncellemenin ardından helikopter özelliği ve yeniden canlandırma özelliği dikkat çekti. Peki, PUBG güncellemesinde hangi özellikler yer alıyor? İşte güncellemeye dair merak edilen detaylar...

PUBG GÜNCELLEMESİNDEKİ YENİ ÖZELLİKLER

Takım arkadaşını canlandırma
Oyuncular, ölü takım arkadaşlarının kimlik kartlarını alarak İletişim Kulesi'nde yeniden canlandırabilecek.

Ağır silahlar
RPG-7, M3E1-A, M79 Bombası Fırlatıcı, MGL Bombası Fırlatıcı, M134 Minigun oyun içerisinde ağır silahlar arasına eklenecek.

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cemil cemil

Once hileleri engellesimler oyun berbat bir hal aldi hileler yuzunden.

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cevapla 18.10.2019 08:05
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