Dünya genelinde çok oynanan ve en çok konuşulan oyunlar arasında yer alan PUBG'ye yeni bir güncelleme daha geldi. Güncellemeyle birlikte oyuna gelen yeni özellikler oyunseverler tarafından merak konusu oldu. PUBG'de güncellemenin ardından helikopter özelliği ve yeniden canlandırma özelliği dikkat çekti. Peki, PUBG güncellemesinde hangi özellikler yer alıyor? İşte güncellemeye dair merak edilen detaylar...
PUBG GÜNCELLEMESİNDEKİ YENİ ÖZELLİKLER
Takım arkadaşını canlandırma
Oyuncular, ölü takım arkadaşlarının kimlik kartlarını alarak İletişim Kulesi'nde yeniden canlandırabilecek.
Ağır silahlar
RPG-7, M3E1-A, M79 Bombası Fırlatıcı, MGL Bombası Fırlatıcı, M134 Minigun oyun içerisinde ağır silahlar arasına eklenecek.
kalan karakter 1000
Once hileleri engellesimler oyun berbat bir hal aldi hileler yuzunden.
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