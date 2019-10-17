Whatsapp yeni özellikleri ile kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Whatsapp'ın yaptığı her yenilik gündem oluyor. Son olarak WhatsApp'ın karanlık temasına dair yeni görüntüler görseller paylaşıldı. WABetaInfo tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda WhatsApp, ilerleyen dönemlerde karanlık tema özelliğine kavuşacak. Bu özellik kullanıcılar tarafından "açık", "karanlık" ve "sistem temelli" olarak seçilebilecek. Kullanıcılar ayrıca, telefonlarındaki sistemsel temaya göre de WhatsApp'ta hangi temanın kullanılacağını belirleyebilecekler. Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp'ın yeni özelliklere odaklanabilmek için bu kararı aldığı konuşuluyor.

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