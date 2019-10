Selçuk Bayraktar SİHA'ların sırrını açıkladı!

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Twitter hesabından SİHA'larla ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda "SIHA'nın sırrı. Uçuş Bilgisayarının içinde gömülü yazılımda. 130 bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor. Biz de o görev yapsın diye ne zaman ihtiyaç olduysa, olursa, olacaksa, gereken her yerde her zaman. O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE AKINCI'NIN YENİ TEST GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın test görüntülerini ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.



Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın motor çalıştırmasını ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları, "Beygiri bağladık arpasını verdik. Test bitiminde Etnospor'da at bin, ok at, güreş tut inşallah" notunu düşmüştü.