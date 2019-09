TEKNOFEST 2019 kapılarını açıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin önemli kurumları ve firmalarının destekleriyle Türkiye'nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bugün ikinci kez kapılarını ziyaretçilere açıyor. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmayı başaran ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST' in bu yılkı adresi Atatürk Havalimanı.



SABAH ve aHaber' in medya paydaşları arasında yer aldığı festival 23 Eylül'e kadar 6 gün boyuncu ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu yıl yine ilklere sahne olacak TEKNOFEST 'e 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır,T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festival alanında aralarında SABAH Gazetesi Haber Müdürü Burak Artuner' in bulunduğu medya yöneticilerini ağırlayarak bilgi verdi.

BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMELİ

TEKNOFEST'in bir takım oyunu olduğunu ve 56 farklı paydaşının bulunduğunu belirten Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirebilmesi için toplumdaki herkesin bakış açısını değiştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'deki havacılık faaliyetlerinin geçmişte çeşitli nedenlerden dolayı sekteye uğratıldığının altını çizen Bayraktar, "Bunun değişmesi gerek. Bu neyle değişecek. Bizim hepimizin bakış açısının değişmesi ile mümkün. Bu konular en az futbolun, popüler konuların yüzde 1'i kadar önemli olacak ki tüm toplum sahip çıkacak ki adeta dip dalga gibi... Toplumsal seferberlik gibi... Türkiye'nin İHA'sı SİHA'sı olduğu gibi Türkiye'nin uzay gücü olabilsin. Hava savunma sistemleri, uydu sistemleri olsun. Bu düşünceyi 7'den 77'ye toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde yaymalıyız" diye konuştu.



İSTİKBAL MESELESİ

Bu tür teknolojileri geliştirebilmenin toplumlar için bir istikbal meselesi olduğu kaydenen Bayraktar, "Geliştiremeyen toplumların ne olduğunu görüyorsunuz. Çok hızlı dönüşümün olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Bizim gibiler için bir taraftan avantaj. Hızlı yakalama şansı veriyor. Doğru paradigma dönüşümlerini yakalayabilmeliyiz. Aslında TEKNOFEST bir festival gibi gözükse de tam manası ile bir toplumsal paradigma dönüşümü. Biz toplum önünde kendi roketlerini 1 yıl boyunca tasarlayan, genç kızlarımız, genç erkelerimiz, liseli çocuklarımızı, üniversiteli çocuklarımız 1 yıl boyunca emek sarf edip 3 saniyede roketi binlerce metre yüksekliği çıkarıyorlar. Bu çocuklara biz diyoruz ki: 'Sen önemlisin. Senin ayağına kadar Cumhurbaşkanı geliyor. Tüm toplum senin yaptığın işe sahip çıkıyor.' Biz şunu istemiyoruz, futbolcuların yüzde 1'i kadar bu çocuklar meşhur olsunlar yeter. Biz popülerite istemiyoruz. 'Sen bu yurdunda kendi emeğinle, kendi düşüncenle, hür ve özgür şekilde bu teknolojileri geliştirebilirsin' düşüncesini aşılamaya çalışıyoruz. Burada hiç bir iş paraya ile yapılmıyor. Bu Türkiye'nin geleceğe olan inancına yatırım var" ifadelerini kullandı.

6 GÜN DEVAM EDECEK

TEKNOFEST'in amacının mili teknoloji geliştirmenin ne kadar hayati mesele olduğunu anlatmak olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bütün derdimiz bu. Toplumsal bir maksatla yapılıyor. 6 gün boyunca yapılacak. İstedik ki olabildiğince dezavantajlı kesim, öğrenciler bu festivalden faydalanabilsinler.Hayatında hiç göremeyeceği teknolojileri festivalde görme imkânı bulacak. Katılımcı firmalar da ticari değil, eğitici ve öğretici etkinlikler düzenlenecek" şeklinde konuştu.



AKINCI VE CEZERİ TEKNOFEST'TE

BAYKAR Savunma tarafından 4 yıl önce geliştirilen Akıncı İHA da TEKNOFEST'teki yerini alacak. 40 bin fit irtifaya kadar çıkabilen, 24 saat havada kalan ve bin 350 kilograma kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevleri icra ediyor. Roketsan'ın ürettiği SOM-j füzesi entegre edilebilecek. Türkiye'nin ilk Milli Uçan Otomobil Projesi 'Cezeri'nin prototipi de yine TEKNOFEST'te sergilenecek.



2 BİN ÖĞRENCİ UÇACAK

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında 100 tane küçük uçağın 6 gün boyunca yarışmalarda başarılı olan ve hiç imkânı olmayan 2 bine yakın öğrenciye uçuş deneyimi yaşatacağını söyledi. 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu.

HAVA GÖSTERİLERİ YAPILACAK

TEKNOFEST, bu yıl da birbirinden heyecanlı hava gösterilerine sahne olacak. Başta Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün yapacağı gösterilerin yanı sıra Türkiye'nin ilk özgün temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, Atak Helikopteri, Paraşüt Timleri, Redbul gösteri uçuşları festivale renk katacak. Dikey rüzgar tüneli, atölye çalışmaları, sergiler, konserler ve sürpriz etkinler gerçekleştirilecek.



MMU İLK KEZ SERGİLENECEK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TEKNOFEST'te Türkiye'nin ve dünyanın yakından takip ettiği milli projelerini buluşturacak. Geçtiğimiz aylarda ilk kez Fransa, Paris Air Show'da tanıtımı yapılan ve dünyanın sayılı teknolojilerinden olan 5'nci nesil savaş uçağı olarak yerini alacak. Milli Muharip Uçak'ın (MMU) birebir modeli ilk kez Türkiye'de TEKNOFEST'te sergileyecek. MMU'nun yanı sıra GÖKBEY, ANKA, AKSUNGUR, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRJET ürünlerinin de sergileneceği festivalde, HÜRKUŞ eğitim uçağı uçuş gösterileri yapacak.



ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

Havacılığa ilgisinin babasının kendisine aldığı bir maket uçakla başladığını aktaran Bayraktar, "Bu virüs girdimi bir daha çıkmıyor. İyi bir virüs. Yarın öbür gün içinizden İHA, SİHA olarak çıkıyor. Gençler bu alanlara merak salacaklar. Biz de paradigma engellerini kaldıracağız" dedi.