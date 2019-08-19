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  • 19.08.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 10:37

ABD Başkanı Trump'tan 'ye kötü haber

Çinli teknoloji devi ile ABD arasında yaşanan sorun devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Huawei ile ilgili olarak, ulusal tehdit vurgusu yaparak "Hiç iş yapmak istemiyorum çünkü bu bir ulusal güvenlik tehdidi" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan Huawei'ye kötü haber

ABD Başkanı , yönetiminin Çinli telekonomünikasyon şirketi Technologies için muafiyet süresinin uzatılıp uzatılmayacağını değerlendirmesine rağmen, ABD'nin Huawei ile iş yapmasını istemediğini belirtti.

Reuters ve diğer basın kuruluşlarında Cuma günü yer alan e göre Huawei'in ABD'li şirketlerden ürün almasına izin veren muafiyetin ABD Ticaret Bakanlığı tarafından uzatılması bekleniyor.

Reuters'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Huawei'ye verilen "geçici genel lisans" 90 gün uzatılacak. Trump, dün New Jersey'de makam uçağına binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik nedenleriyle Huawei ile iş yapmak istemediğini söyledi.

Trump, "Şu anda iş yapmayacağız gibi görünüyor. Hiç iş yapmak istemiyorum çünkü bu bir ulusal güvenlik tehdidi ve basının konuyu bundan biraz daha farklı bir şekilde ele aldığına inanıyorum." dedi.

Trump, Huawei'nin faaliyet alanlarından küçük kapsamlı bazılarının kapsamlı bir yasaktan muaf tutulacağını, ancak bunun "çok karmaşık" olacağını söyledi. Trump yönetimin "geçici genel lisansı" uzatıp uzatamayacağını söylemedi.

Aynı gün Trump'tan önce açıklamada bulunan ABD Ulusal k Konsey direktörü Larry Kudlow, Çin ile daha geniş çaplı ticaret müzakerelerinin yapıldığı bir ortamda "iyi niyet" göstergesi olarak Ticaret Bakanlığı'nın Huawei'ye tanıdığı lisans süresini üç ay uzatacağını söylemişti.

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