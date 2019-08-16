Payitaht Abdülhamid 4. sezon ne zaman başlayacak? TRT 1 ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İzleyiciler yeni sezonu hakkındaki detayları internette araştırıyor. Yeni sezon için bekleyişte olan izleyiciler özellikle yeni sezon tarihi hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, Payitaht Abdülhamid yeni sezon oyuncuları kimler?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonunun Eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Ancak, Payitaht Abdülhamid'in 4. sezon tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.