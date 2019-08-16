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  • 16.08.2019 23:51
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 23:53

4. sezon ne zaman başlayacak? kimler?

Es Film'in yapımcılığını üstlendiği dizisinin yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizide 4. sezon hazırlıkları sürüyor. Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Peki, Payitaht Abdülhamid 4. sezon ne zaman başlayacak? kimler olacak? İşte Payitaht Abdülhamid dizisine dair son detaylar...

Payitaht Abdülhamid 4. sezon ne zaman başlayacak?

Payitaht Abdülhamid 4. sezon ne zaman başlayacak? TRT 1 ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İzleyiciler yeni sezonu hakkındaki detayları internette araştırıyor. Yeni sezon için bekleyişte olan izleyiciler özellikle yeni sezon tarihi hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, Payitaht Abdülhamid yeni sezon oyuncuları kimler?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonunun Eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Ancak, Payitaht Abdülhamid'in 4. sezon tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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