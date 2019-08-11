Huawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS nasıl olacak? İşte Huawei HarmonyOS özellikleri...

Çinli teknoloji devi, dün gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı 2019'da tüm cihazlarla ve senaryolarla uyumlu bir kullanıcı deneyimi sunmak için tasarlanan mikro çekirdek tabanlı işletim sistemi olan HarmonyOS'u dünyaya duyurdu.

Şirket, yeni işletim sistemini dünya çapında açık kaynaklı bir platform olarak piyasaya sürecek. Huawei ayrıca, geliştiricilerle iş birliğini desteklemek için açık kaynak temelli bir topluluk da kurmayı hedefliyor. Huawei, yeni işletim sistemini önce Çin'de daha sonra ise dünyaya pazarlamayı planlıyor.