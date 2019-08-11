Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 11.08.2019 19:32
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 19:32

Huawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS nasıl olacak? İşte Huawei HarmonyOS özellikleri...

Huawei Huawei Geliştirici Konferansı'nda İngilizce'de HarmonyOS olarak isimlendirilen yeni işletim sistemini tanıttı. Şimdi Huawei kullanıcıları Huawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Huawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS nasıl olacak? İşte Huawei HarmonyOS özellikleri...

Huawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS nasıl olacak?

Çinli teknoloji devi, dün gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı 2019'da tüm cihazlarla ve senaryolarla uyumlu bir kullanıcı deneyimi sunmak için tasarlanan mikro çekirdek tabanlı işletim sistemi olan HarmonyOS'u dünyaya duyurdu.

Şirket, yeni işletim sistemini dünya çapında açık kaynaklı bir platform olarak piyasaya sürecek. Huawei ayrıca, geliştiricilerle iş birliğini desteklemek için açık kaynak temelli bir topluluk da kurmayı hedefliyor. Huawei, yeni işletim sistemini önce Çin'de daha sonra ise dünyaya pazarlamayı planlıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS nasıl olacak? İşte Huawei HarmonyOS özellikleri...
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri