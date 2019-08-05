Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformu Instagram hakkında dikkat çeken bir karar alındı. İki uygulamanında isminin değiştirilmesi kararlaştırıldı.
BÖYLE GÖZÜKECEK
İki platformun yeni adları "Facebook'tan Instagram" ve "Facebook'tan WhatsApp" şeklinde olacak.
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