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  • 05.08.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 21:41

ve Instagram'dan isim değişikliği kararı! Artık böyle gözükecek

Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan ve sosyal medya platformu Instagram isim değişikliğiyle gündeme geldi. Facebook'un bünyesinde yer alan ve yaklaşık 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp ve Instagram isim değişikliği kararı aldı. Şimdi milyonlarca kullanıcı uygulamaların yeni isimlerini merak ediyor.

WhatsApp ve Instagram'ın ismi değişiyor

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformu Instagram hakkında dikkat çeken bir karar alındı. İki uygulamanında isminin değiştirilmesi kararlaştırıldı.

BÖYLE GÖZÜKECEK

İki platformun yeni adları "Facebook'tan Instagram" ve "Facebook'tan WhatsApp" şeklinde olacak.

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