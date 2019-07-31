Android Q güncellemesi Android işletim sistemine sahip telefon sahipleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Android Q güncellemesi Android işletim sisteminin 17. sürümü olacak. Huawei, Samsung, Xiaomi, Sony, HTC, Asus, Oppo, Nokia, LG ve diğer Android cihaza sahip telefon sahipleri Android Q güncellemesi alacak telefon listesini merak ediyor. İşte merakla beklenen o liste...

HANGİ TELEFONLAR ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK?​

GOOGLE

Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL

SAMSUNG

Galaxy Fold, Galaxy S10 serisi, Galaxy S9 serisi, Galaxy Note 9, Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018), Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10, Galaxy J8+, J8, J6+, J6, Galaxy M30, M20, M10, Tab S5e, Tab S4, Tab A 10.1 (2019), Tab A 10.5 (2018)