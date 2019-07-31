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  • 31.07.2019 23:56
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 00:11

güncellemesi nasıl olacak? Hangi telefonlar alacak?

Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı güncellemesi için geri sayım devam ediyor. işletim sistemine sahip telefon kullanıcıları alacak telefonlar hakkında araştırmalara devam ediyor. Google'ın en yeni güncellemesiyle telefonlara yeni pek çok özellikler sunulacak. Peki, hangi telefonlar Android Q güncellemesi alacak? İşte merakla beklenen o liste...

Android Q güncellemesi alacak telefonlar hangileri?

Android Q güncellemesi Android işletim sistemine sahip telefon sahipleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Android Q güncellemesi Android işletim sisteminin 17. sürümü olacak. Huawei, Samsung, Xiaomi, Sony, HTC, Asus, Oppo, Nokia, LG ve diğer Android cihaza sahip telefon sahipleri Android Q güncellemesi alacak telefon listesini merak ediyor. İşte merakla beklenen o liste...

HANGİ TELEFONLAR ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK?​

GOOGLE

Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL

SAMSUNG

Galaxy Fold, Galaxy S10 serisi, Galaxy S9 serisi, Galaxy Note 9, Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018), Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10, Galaxy J8+, J8, J6+, J6, Galaxy M30, M20, M10, Tab S5e, Tab S4, Tab A 10.1 (2019), Tab A 10.5 (2018)

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