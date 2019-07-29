Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi? Hemen şimdi kontrol edin! İşte bugün itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar... Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştirecek ve pek çok yeni özellik sunacak. Peki Android Pie güncellemesini hangi telefonlar alacak? Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi?
Android Pie ve Android Q güncellemesi alan cep telefonu modelleri hangileri? İşte Android Pie ve Android Q özellikleri
Google'ın geliştirdiği Android Q ve Android Pie işletim sistemleri teknoloji dünyasına damga vuracak gibi. Android Q ve Android Pie işletim sistemlerini kullanan cep telefonları da çok ilgi görmekte. Bu bağlamda Google Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu. Android Pie'daki en önemli özellik Pil Tasarrufu, Always-On ekranı gibi özellikleri kapatarak şarjınızın hiç olmadığı kadar uzun süre devam etmesini sağlar. Ayrıca, ne vakit ortaya çıktığı konusunda daha çok denetim sahibi olmuş olursunuz - böylece bir şarjla daha ileri gidebilirsiniz. Peki Android Pie ve Android Q güncellemesi alan cep telefonları hangileri? Android Pie özellikleri neler?
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