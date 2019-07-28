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  • 28.07.2019 19:31
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 19:31

güncellemesi için heyecanlı bekleyiş başladı! Hangi telefonlar güncelleme alacak? İşte o liste...

Teknoloji devi bir süredir güncellemesi için çalışmalarını sürdürüyor. işletim sistemine sahip telefon kullanıcıları ise cihazlarının alıp almayacağını merak ediyor. Google ise Android Q güncellemesi için test sürecine devam ediyor. Peki, hangi telefonlar Android Q güncellemesi alacak? İşte o liste...

Hangi telefonlar Android Q güncellemesi alacak?

Android telefon sahipleri Android Q güncellemesini büyük bir heyecanla beklemeye başladı. Android Q güncellemesi Android işletim sisteminin 17. sürümü olacak. Ayrıca güncelleme 10. büyük sürüm olarak da biliniyor.Huawei, Samsung, Xiaomi, Sony, HTC, Asus, Oppo, Nokia, LG ve diğer Android cihaza sahip telefon sahipleri Android Q güncellemesi alacak telefon listesini merak ediyor. Peki, hangi cihazlar yeni güncellemeyi alacak? İşte merakla beklenen o liste...

HANGİ TELEFONLAR ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK?​

HUAWEİ

Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30 Pro, Huawei P30, Huawei P30 lite, Huawei Mate 20, Porsche Design Mate 20 RS, Porsche Design Mate 10, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 X (5G), Huawei P20 Pro, Huawei P20, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10, Huawei P Smart 2019, Huawei P Smart+ 2019, Huawei P Smart Z

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