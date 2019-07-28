Android telefon sahipleri Android Q güncellemesini büyük bir heyecanla beklemeye başladı. Android Q güncellemesi Android işletim sisteminin 17. sürümü olacak. Ayrıca güncelleme 10. büyük sürüm olarak da biliniyor.Huawei, Samsung, Xiaomi, Sony, HTC, Asus, Oppo, Nokia, LG ve diğer Android cihaza sahip telefon sahipleri Android Q güncellemesi alacak telefon listesini merak ediyor. Peki, hangi cihazlar yeni güncellemeyi alacak? İşte merakla beklenen o liste...

HANGİ TELEFONLAR ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK?​

HUAWEİ

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