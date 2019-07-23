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’nun gözü 6G’de

OPPO’nun gözü 6G’de
RENO 5G'yi üreten OPPO, gözünü 6G çağına dikti. Standartlar Araştırma Direktörü Henry Tang, "Medya verileri, sensör verileri ve kontrol verileri gibi geleneksel verilerden ayrı olarak, 6G ağını belirleyen yeni veri türü güdümlü 'akıllı' iletimler olacak. Cihazlar, yapay zeka iletilerini paylaşma ve iletme yeteneğine sahip olacak" dedi.

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