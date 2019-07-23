RENO 5G'yi üreten OPPO, gözünü 6G çağına dikti. OPPO Standartlar Araştırma Direktörü Henry Tang, "Medya verileri, sensör verileri ve kontrol verileri gibi geleneksel verilerden ayrı olarak, 6G ağını belirleyen yeni veri türü yapay zeka güdümlü 'akıllı' iletimler olacak. Cihazlar, yapay zeka iletilerini paylaşma ve iletme yeteneğine sahip olacak" dedi.
- Teknoloji
- 23.07.2019
- Gazete
OPPO’nun gözü 6G’de
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