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Kameralar akıllandı

Kameralar akıllandı
, makine öğrenimi ve derin öğrenmeye dayalı görüntü işleme çözümleri sunan Türk girişim şirketi Ayvos, video verisi üzerinden nesne algılama ve algılamadan sonra nesne tanıma teknolojileriyle dikkat çekiyor. Yıldız Teknopark'ta faaliyet gösteren şirketin Kurucusu ve CEO'su , şirketin kendi geliştirdiği uygulaması ile yapay zeka aracılığıyla video kameralardan gelen milyonlarca veriyi anlamlı bilgiye çevirdiğini belirtti. Eray Hangül, güvenlik kameralarına GETS adlı kendi yazılımlarını entegre ederek, cihazları akıllı hale getirdiklerini belirtti.

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