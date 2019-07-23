CANON, PowerShot G5 X Mark II ve PowerShot G7 X Mark III modellerini piyasaya sundu. Fotoğraf tutkunları, iki ürünün ortak özelliği olan küçük boyut ve 4K çekim ile gittikleri her yerde kendi hikayelerini özgürce yaratabilecek. Mark II modelinde, yeni 5x f/1.8-2.8 lens ve açılır elektronik vizör (EVF) donanımı bulunuyor. Mark III modeli ise 4,2x f/1.8 - 2.8 zum lens ve 3,5 mm mikrofon girişine sahip.
- Teknoloji
- 23.07.2019
- Gazete
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