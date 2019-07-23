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  • 23.07.2019 19:32
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 20:13

Hangi telefonlar Q güncellemesi alacak? ne zaman geliyor?

Google tarafından bir süredir üzerinde çalışılan Q güncellemesinin test süreci devam ediyor. Test sürecinin sona ermesine kısa bir süre kala Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcıları alacak telefonlar hangileri olacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, hangi telefonlar Android Q güncellemesi alacak? İşte Android Q güncellemesine dair merak edilenler...

Hangi telefonlar Android Q güncellemesi alacak?

Google yeni Android güncellemesi için çalışmalarına devam ediyor. Güncelleme öncesi Android Q test süreci için geri sayım başladı. Android Q güncellemesinin işletim sistemine pek çok yenilik getireceği konuşuluyor. Bu nedenle Android işletim sistemine sahip telefonları olan kullanıcılar Android Q güncellemesi alacak telefonlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

HANGİ TELEFONLAR ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK?​

GOOGLE

Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL

SAMSUNG

Galaxy Fold, Galaxy S10 serisi, Galaxy S9 serisi, Galaxy Note 9, Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018), Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10, Galaxy J8+, J8, J6+, J6, Galaxy M30, M20, M10, Tab S5e, Tab S4, Tab A 10.1 (2019), Tab A 10.5 (2018)

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