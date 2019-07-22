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  • 22.07.2019 20:31
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 20:32

hakkında kararını verdi! Huawei cihazları Android güncellemesi alacak mı?

ve arasında yaşanan gerilimin ardından zor günler geçiren teknoloji devi 'nin ne yapacağı merak konusuydu. Gerilim nedeniyle zor günler geçiren Huawei'nin Google ile olan iş ilişkileri de bozulmuştu. Bu nedenle Huawei'nin kendi işletim sistemi HongMeng OS'u telefonlarında kullanmaya başlayacağı düşünülüyordu. Ancak Huawei'nin yönetim kurulu üyesi olan Catherine Chen, yaptığı açıklamada Huawei telefonlarda ile yola devam edileceğini söyledi.

Huawei Android hakkında kararını verdi!

Huawei cihazları Android güncellemesi alacak mı? ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları nedeniyle Huawei zor günler geçiyordu. Bu konuda Huawei'nin ne yapacağı merak konusuydu. Huawei telefon kullanıcıları cihazlarının Android güncellemesi alıp almayacağını merak ediyordu. Huawei'den bir süredir beklenen açıklama geldi.

HUAWEİ ANDROİD İLE YOLA DEVAM EDECEK Mİ?

Huawei'nin Google ile olan iş ilişkileri de bozulmuştu. Bu nedenle Huawei'nin kendi işletim sistemi HongMeng OS'u telefonlarında kullanmaya başlayacağı düşünülüyordu. Ancak Huawei'nin yönetim kurulu üyesi olan Catherine Chen, yaptığı açıklamada Huawei telefonlarda Android ile yola devam edileceğini söyledi.

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