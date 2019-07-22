Huawei cihazları Android güncellemesi alacak mı? ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları nedeniyle Huawei zor günler geçiyordu. Bu konuda Huawei'nin ne yapacağı merak konusuydu. Huawei telefon kullanıcıları cihazlarının Android güncellemesi alıp almayacağını merak ediyordu. Huawei'den bir süredir beklenen açıklama geldi.

HUAWEİ ANDROİD İLE YOLA DEVAM EDECEK Mİ?

Huawei'nin Google ile olan iş ilişkileri de bozulmuştu. Bu nedenle Huawei'nin kendi işletim sistemi HongMeng OS'u telefonlarında kullanmaya başlayacağı düşünülüyordu. Ancak Huawei'nin yönetim kurulu üyesi olan Catherine Chen, yaptığı açıklamada Huawei telefonlarda Android ile yola devam edileceğini söyledi.