PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) tarafından yapılacak güncellemeler yakından takip ediliyor. PUBG meraklıları oyuna gelecek yenilikleri araştırıyor. Peki, PUBG güncellemesinde hangi özellikler yer alıyor? İşte merak edilenler...

PUBG YENİ ÖZELLİKLERİ NELER?

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