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  • 21.07.2019 19:10
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 19:10

Mobile güncellemesinde yeni silah ve iyileştirmeler dikkat çekiyor! i neler?

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan 'ye bir güncelleme daha geldi. PUBG Mobile 0.13.5 güncellemesi yayınlandı. Yeni güncellemeyle birlikte PUBG'ye gelen özellikler şu sıralar merak ediliyor. Peki, gelen güncellemeyle oyunculara sunulan i neler? İşte PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) güncellemesine dair dikkat çeken detaylar...

PUBG Mobile güncellemesindeki yeni özellikler neler?

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) tarafından yapılacak güncellemeler yakından takip ediliyor. PUBG meraklıları oyuna gelecek yenilikleri araştırıyor. Peki, PUBG güncellemesinde hangi özellikler yer alıyor? İşte merak edilenler...

PUBG YENİ ÖZELLİKLERİ NELER?

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