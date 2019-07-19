Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram'da sayfa ve hikayeler neden yenilenmiyor?

Son dakika... Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan Instagram'da yaşanan sorun son günlerde sıklıkla yaşanmaya başladı. Instagram kullanıcıları, yaşanan sorun ile ilgili Twitter üzerinden şikayetlerini dile getiriyorlar. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'da sayfa ve hikayeler neden yenilenmiyor? İşte detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da yaşanan erişim sorunu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Instagram'da beğenilerin kaldırılacağı açıklanmıştı. Kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmak için beğeni sayısı gizleme özelliğini aktif hale getirecek olan Instagram'ın son günlerdeki erişim sorununun bu özellik üzerinde çalışıldığından kaynaklandığı düşünülüyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.