Instagram'dan şaşırtan karar! Çok kullanılan o özellik tarih oluyor Sosyal medya devi Facebook bünyesinde yer alan Instagram, yaptığı açıklamada fotoğrafların altından beğeni sayısını kaldırmak için çalışma başlattıklarını duyurdu. 6 ülkeyi pilot çalışmasına dahil eden Instagram'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada kullanıcıların beğeni sayısıyla ilgilenmesinden öte fotoğraf paylaşmaya odaklanmasının beklendiği, beğeni sayısının gizlenmesinin bu yönde atılan bir adım olduğu vurgulandı.

Instagram, yaptığı açıklamada fotoğrafların altından beğeni sayısını kaldırmak için çalışmalara başlandığını duyurdu. Instagram 6 ülkeyi pilot çalışmasına dahil etti. Instagram kullanıcıları ise Twitter'da Instagram DELETE hashtag'iyle on binlerce tweet attı. BEĞENİLER GÖZÜKMEYECEK Test süreci sona erdiğinde Instagram, planına sadık kalırsa dünya genelinde yeni uygulamasını devreye sokacak. Böylece kullanıcılar kendi paylaştıkları fotoğraflarının beğeni sayısını görmeye devam ederken, farklı kullanıcıların paylaştıkları fotoğraflardaki beğenileri görmesi mümkün olmayacak. HABERİN DEVAMI

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