Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 18.07.2019 19:19
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 19:19

Instagram'dan şaşırtan karar! Çok kullanılan o özellik tarih oluyor

Sosyal medya devi Facebook bünyesinde yer alan Instagram, yaptığı açıklamada fotoğrafların altından beğeni sayısını kaldırmak için çalışma başlattıklarını duyurdu. 6 ülkeyi pilot çalışmasına dahil eden Instagram'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada kullanıcıların beğeni sayısıyla ilgilenmesinden öte fotoğraf paylaşmaya odaklanmasının beklendiği, beğeni sayısının gizlenmesinin bu yönde atılan bir adım olduğu vurgulandı.

Instagram'da çok kullanılan o özellik tarih oluyor

Instagram, yaptığı açıklamada fotoğrafların altından beğeni sayısını kaldırmak için çalışmalara başlandığını duyurdu. Instagram 6 ülkeyi pilot çalışmasına dahil etti. Instagram kullanıcıları ise Twitter'da Instagram DELETE hashtag'iyle on binlerce tweet attı.

BEĞENİLER GÖZÜKMEYECEK

Test süreci sona erdiğinde Instagram, planına sadık kalırsa dünya genelinde yeni uygulamasını devreye sokacak. Böylece kullanıcılar kendi paylaştıkları fotoğraflarının beğeni sayısını görmeye devam ederken, farklı kullanıcıların paylaştıkları fotoğraflardaki beğenileri görmesi mümkün olmayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriInstagram'dan şaşırtan karar! Çok kullanılan o özellik tarih oluyor
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri