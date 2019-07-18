Instagram'da 'Akış Yenilenemiyor' hatası! Instagram çöktü mü? Instagram sorun mu var, neden açılmıyor?

Instagram'da 'Akış Yenilenemiyor' hatası... Fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Son bir haftadır yaşanan erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar Twitter üzerinden şikayetlerini dile getiriyorlar. Bugün de sorunun yaşanması ile birlikte tepkiler iyice arttı. Birkaç saattir yaşanan erişim sorununun nedeni merak ediliyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'da sorun mu var? Instagram neden açılmıyor? İşte detaylar...

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal medya kullanıcıları Instagram'daki erişim sorununun kaynağını araştırıyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, sorunun yapılacak güncellemeden kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Instagram'da beğenilerin kaldırılacağı açıklanmıştı. Kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmak için beğeni sayısı gizleme özelliğini aktif hale getirecek olan Instagram'ın son günlerdeki erişim sorununun bu özellik üzerinde çalışıldığından kaynaklandığı düşünülüyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.