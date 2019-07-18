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  • 18.07.2019 22:14
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 22:28

telefonları Android güncellemesi alacak mı? Huawei'den Android açıklaması geldi!

Google ve arasında yaşanan problemler Huawei kullanıcılarını meraklandırıyordu. Huawei yaşanan problemlerin ardından bir yandan yeni işletim sistemi için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Huawei telefonları Android güncellemesi alacak mı? Çinli teknoloji devi Huawei'den Android hakkında merakla beklenen açıklama geldi.

Huawei'den Android açıklaması geldi!

ABD yönetiminin amborgosuyla karşı karşıya kalan Çinli teknoloji devi Huawei'nin ne yapacağı merak konusuydu. Huawei telefon sahipleri Android'in yeni güncellemesi olan Android Q güncellemesinin gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, Huawei telefonları Android güncellemesi alacak mı? İşte merak edilenler...

HUAWEİ'DEN ANDROİD AÇIKLAMASI

China Xinhua News, Huawei'nin Android işletim sistemiyle çalışmak istediğini aktardı. Şirketin başkan yardımcısı Catherine Chen yaptığı açıklamada, Hongmeng OS işletim sisteminin telefonlara ait olmadığını, Huawei'nin Android sistemiyle devam etmek istediğini belirtti.

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