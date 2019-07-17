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  • 17.07.2019 19:31
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 19:31

’dan flaş karar! Apple'ın kablosuz kulaklığı Airpods’un üretimini kriz nedeniyle...

'ın kablosuz kulaklığı Airpods’un üretimini, ve arasındaki ticaret gerginlikleri nedeniyle ’a taşıma çalışmalarına başladığı duyuruldu.

Nikkei Asian Review gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple'ın anlaşmalı üreticisi olan Çin firması GoerTek AirPods'un en son modelinin üretim sürecindeki direncini test edecek.

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