Siber tehdide dikkat

Türkiye, dünyada en fazla siber saldırıya uğrayan ilk 5 ülke arasında. Amerika, Rusya, Çin ve Hindistan'ın ardından Türkiye geliyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte olası siber saldırılara karşı korunmak büyük önem arz ediyor. Veriler, Türkiye'de 20 bin dünyada ise 3 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olduğunu gösteriyor.
PAZAR 120 MİLYAR $
Savunmadan sağlığa, enerjiden ulaşıma her alanda nesnelerin interneti ve güvenliği önemli. Devletler, kamu kurumları, sosyal platformlar, KOBİ'ler ve özel şirketler sunduğu hizmet ve ürünler ile iletişimlerini artık sanal ortamlar üzerinden gerçekleştiriyor. Bu anlamda siber güvenlik pazar payının 120 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Sparta Bilişim Kurucusu Alper Başaran, "Türkiye'nin aldığı pay yalnızca 45 milyon dolar. Kalanını ise dışarıya aktarıyoruz. Bu da bu pazara yatırım yapmamız ve ürün geliştirme çalışmalarını artırmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.
HACKING EĞİTİMİ
Sparta Bilişim, dünyada bir ilk olan Hack2Escape, senaryo tabanlı ve uygulamalı bir siber güvenlik eğitim programı başlattı. Hack2Escape senaryosu gereğince katılımcıların yüksek güvenlikli bir kamptan kaçabilmesi için ağ ve sistem sızma testi eğitimi, web uygulama sızma testi eğitimi, Python ile sızma testi aracı geliştirme, sızma testlerinde Powershell kullanımı, siber güvenlik teknolojileri ve antivirüs atlatma eğitimleri verilecek. Başaran, amaçlarının siber güvenlik eğitimini senaryo tabanlı bir kaçış oyunu ile daha verimli hale getirmek olduğunu söyledi.
PAZAR 120 MİLYAR $
Savunmadan sağlığa, enerjiden ulaşıma her alanda nesnelerin interneti ve güvenliği önemli. Devletler, kamu kurumları, sosyal platformlar, KOBİ'ler ve özel şirketler sunduğu hizmet ve ürünler ile iletişimlerini artık sanal ortamlar üzerinden gerçekleştiriyor. Bu anlamda siber güvenlik pazar payının 120 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Sparta Bilişim Kurucusu Alper Başaran, "Türkiye'nin aldığı pay yalnızca 45 milyon dolar. Kalanını ise dışarıya aktarıyoruz. Bu da bu pazara yatırım yapmamız ve ürün geliştirme çalışmalarını artırmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.
HACKING EĞİTİMİ
Sparta Bilişim, dünyada bir ilk olan Hack2Escape, senaryo tabanlı ve uygulamalı bir siber güvenlik eğitim programı başlattı. Hack2Escape senaryosu gereğince katılımcıların yüksek güvenlikli bir kamptan kaçabilmesi için ağ ve sistem sızma testi eğitimi, web uygulama sızma testi eğitimi, Python ile sızma testi aracı geliştirme, sızma testlerinde Powershell kullanımı, siber güvenlik teknolojileri ve antivirüs atlatma eğitimleri verilecek. Başaran, amaçlarının siber güvenlik eğitimini senaryo tabanlı bir kaçış oyunu ile daha verimli hale getirmek olduğunu söyledi.
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