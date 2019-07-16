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  • 16.07.2019 19:21
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 19:23

Mobile 8. sezondan ilk görsel paylaşıldı! ?

'nin 8. sezonu oyunla ilgili gelişmeleri yakından takip eden birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. PUBG Mobile 8. sezonu için geri sayım başladı. sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. PUBG'nin sosyal medya hesaplarından PUBG Mobile 8. sezondan ilk görsel paylaşıldı. İşte yeni sezonla ilgili detaylar...

PUBG güncellemesinde hangi özellikler yer alacak?

Dünyada ve Türkiye'de çok oynanan oyunların başında yer alan PUBG'de 7. sezon sona erecek. 7. sezonun sona ermesiyle birlikte PUBG Mobile 8. sezon için geri sayım başlayacak. PUBG'nin sosyal medya hesaplarından PUBG Mobile 8. sezondan ilk görsel paylaşıldı. Peki, PUBG güncellemesinde hangi özellikler yer alacak? İşte detaylar...

PUBG 8. SEZONDAN İLK GÖRSEL GELDİ

PUBG'nin sosyal medya hesaplarından özetle "Royale Pass 7 sona erdi. 8. Sezon yakın zamanda burada olacak. Yeni sezondan beklentileriniz nelerdir?" ifadelerine yer verildi.

İşte PUBG tarafından paylaşılan o görsel...

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