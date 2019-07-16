Dünyada ve Türkiye'de çok oynanan oyunların başında yer alan PUBG'de 7. sezon sona erecek. 7. sezonun sona ermesiyle birlikte PUBG Mobile 8. sezon için geri sayım başlayacak. PUBG'nin sosyal medya hesaplarından PUBG Mobile 8. sezondan ilk görsel paylaşıldı. Peki, PUBG güncellemesinde hangi özellikler yer alacak? İşte detaylar...
PUBG 8. SEZONDAN İLK GÖRSEL GELDİ
PUBG'nin sosyal medya hesaplarından özetle "Royale Pass 7 sona erdi. 8. Sezon yakın zamanda burada olacak. Yeni sezondan beklentileriniz nelerdir?" ifadelerine yer verildi.
İşte PUBG tarafından paylaşılan o görsel...
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