Parçalı Ay tutulması bu gece (16 Temmuz 2019) gece yarısından hemen önce başlayacak ve 00:30'da gerçekleşecek. Tutulma Türkiye'den de gözlemlenebilecek ve oğlak burcunda gerçekleşecek. Ay tutulmaları her zaman dolunay zamanında olur. Bazen etkileri daha az görülürken bazen daha güçlü olur. Pluton gezegeninin de baş rol oyuncusu olduğu Satürn ve Güney ay düğümünün de açı payı ile yardımcı rol alması ile tutulma oldukça güçlü etkilere sahip olacak. Akrep burcu, İkizler burcu, Oğlak burcu, Kova burcu, Balık burcu, Koç burcu, Boğa burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Yay burcu yorumları merak ediliyor. Peki 16-17 Temmuz 2019 Ay tutulması burçlara etkileri nelerdir? Parçalı Ay tutulması burçlara etkisi nedir?