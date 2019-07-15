Huawei ve ABD arasındaki gerilimde son durumun ne olduğu Huawei telefon sahipleri tarafından merak ediliyor. Kullanıcılar aynı zamanda Huawei'ye Android güncellemesi gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Huawei ve ABD geriliminde son durum ne? Huawei yeni işletim sistemi nasıl olacak?

HUAWEİ VE ABD GERİLİMİNDE SON DURUM NE?

Son gelişmelere göre Huawei ve ABD arasındaki gerginlik sona ermeye başladı. Google ve Huawei arasındaki bağlar kopmadı. Android Q güncellemesini alacak Huawei marka telefonlar netleşiyor.

İşte o telefonların listesi...

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