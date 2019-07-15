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  • 15.07.2019 23:01
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 23:04

Huawei ve ABD geriliminde son durum ne? nasıl olacak?

ABD tarafından bir süre önce boykot edilmeye başlanan Huawei kendi işletim sistemi için harekete geçmişti. Google ile yaşadığı problemlere rağmen iki şirket arasındaki ilişkiler sürüyor. Huawei telefon sahipleri ise Huawei ve ABD gerilimindeki son durumu merakla takip ediyor. Peki, Huawei'nin yeni işletim sistemi nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

Huawei'nin yeni işletim sistemi nasıl olacak?

Huawei ve ABD arasındaki gerilimde son durumun ne olduğu Huawei telefon sahipleri tarafından merak ediliyor. Kullanıcılar aynı zamanda Huawei'ye Android güncellemesi gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Huawei ve ABD geriliminde son durum ne? Huawei yeni işletim sistemi nasıl olacak?

HUAWEİ VE ABD GERİLİMİNDE SON DURUM NE?

Son gelişmelere göre Huawei ve ABD arasındaki gerginlik sona ermeye başladı. Google ve Huawei arasındaki bağlar kopmadı. Android Q güncellemesini alacak Huawei marka telefonlar netleşiyor.

İşte o telefonların listesi...

Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30 Pro, Huawei P30, Huawei P30 lite, Huawei Mate 20, Porsche Design Mate 20 RS, Porsche Design Mate 10, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 X (5G), Huawei P20 Pro, Huawei P20, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10, Huawei P Smart 2019, Huawei P Smart+ 2019, Huawei P Smart Z

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