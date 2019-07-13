Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 13.07.2019 15:38
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 15:50

: çöktü mü? WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor? Erişim sorunu ne zaman düzelecek?

haberi... Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması 'ta erişim problemi yaşanıyor. Milyonlarca insanın kullandığı WhatsApp uygulaması 13 Temmuz'da bağlantı problemiyle kullanıcılarını şaşırttı. Kullanıcılar sorusuna yanıt arıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor? İşte detaylar...

WhatsApp çöktü mü?

çöktü mü? Popülaritesini hiç kaybetmeden büyümeye devam eden iletişim ağı uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde yaşanan sorunun canlı arıza haritası üzerinden bakıldığında, Avrupa üzerinde yoğun olduğu görülüyor. Türkiye'de bazı illerde ara ara erişim sorunu yaşanıyor. Peki, ? WhatsApp'ta mesajları neden gitmiyor? Erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp uygulamasındaki sorun 15.30 civarında başladı. WhatsApp sorunun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Canlı arıza haritası üzerinde WhatsApp sorunu şu şekilde görülüyor:

WHATSAPP HAKKINDA

WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.

2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.

Şirket Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Kısa süre içinde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp, dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı bazında en yüksek olan siber hizmetler arasında adını yazdırmıştır.

WhatsApp'ın popülaritesinin artmasıyla birlikte sosyal medya şirketi Facebook tarafından 4 Milyar dolar nakit para, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere, 19 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.

Web WhatsApp özelliği ile birlikte internet tarayıcıları ve masaüstü programıyla da kullanıcılarına hizmet sunan WhatsApp, 06 Nisan 2016 itibariyle uçtan uca şifreleme özelliği ile kullanıcılarına yüksek güvenlikli mesaj koruma sistemini sunmuş ve tüm konuşmaları güvenli hale getirmiştir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriSon dakika: WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor? Erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri