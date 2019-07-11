Sosyal medya devi Twitter'da saat 21.45'ten itibaren erişim problemleri yaşanmaya başladı. Twitter'a girişte problem yaşayan birçok kişi şimdi merakla Twitter çöktü mü sorusuna yanıt arıyor.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'a girmek isteyen pek çok kullanıcı akış yenileme problemiyle karşılaşmaya başlamıştı. Twitter kullanıcıları, ana sayfa akışının yenilenemediği ve tweet paylaşımı yapılamadığı bildiriminde bulundular. Kullanıcılar Twitter'daki erişim probleminin çözülmesiyle rahatça Twitter'a girmeye başladılar.